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18.10.2017 19:49
39 Комментариев

Казачий собор присмотрел психбольницу

Бывшую психиатрическую больницу № 4 на Обводном может занять РПЦ. Крестовоздвиженский казачий собор предъявил права на здание, из которого в 2016 году выгнали врачей.
Казачий собор присмотрел психбольницу
скриншот с сайта maps.yandex.ru

Заявление верующих в адрес комитета имущественных отношений опубликовано на сайте ведомства. В нем приход Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском проспекте просит передать ему в безвозмездное пользование на 49 лет дом 75а по набережной Обводного канала. Ранее в нем находилась психиатрическая больница № 4. Святые отцы мотивируют требование тем, что здание построено в XVIII веке на участке, который тогда принадлежал церкви. 

В заявке от имени настоятеля собора протоиерея Владимира Сергиенко говорится, что здание «является Воздвиженским училищем, построенным в 1786 году на земельном участке, принадлежавшем Крестовоздвиженской церкви». Заявители ссылаются на данные некоей страховой оценки, произведенной в 1910 году: согласно этим данным, тогда здание училища входило в состав храмового комплекса. Также в заявке сказано, что, согласно границам объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня», которые были утверждены комитетом по охране памятников (КГИОП) в 2009 году, здание бывшей больницы входит в состав объекта. 

«Таким образом, здание образует с остальными зданиями религиозного назначения, относящимися к объекту <...>, единый храмовый комплекс», – резюмирует настоятель Крестовоздвиженского собора. 

В самом соборе наотрез отказались комментировать «Фонтанке» вопрос о том, для чего приход планирует приспособить здание. В пресс-службе петербургской митрополии заявили, что точной информацией не обладают, однако предположили, что в здании может быть организована воскресная школа, или богадельня, или курируемое епархией медицинское учреждение. В самом комитете имущественных отношений «Фонтанке» сообщили, что никаких решений пока не принято и что комитет сначала должен получить согласование КГИОП, так как бывшая больница является памятником.

Больница №4, напомним, в основном занималась тем, что лечила и затем организовывала эвакуацию иностранных пациентов, находящихся на принудительном лечении по решению суда. Она стала «бывшей» только в 2016 году, когда в рамках «оптимизации» была объединена с Городской больницей № 3 имени Скворцова-Степанова. Объединение не обошлось без скандала и протестов: коллектив лечебного учреждения в 2015 году, когда стало известно об объединении, почти полностью подписался под письмом президенту Путину. 

«Если все пройдет по намеченному администрацией города пути, то Петербург лишится одного из своих лучших и старейших лечебных учреждений, – говорилось в этом письме. – Основанная в 1955 году, ГПБ № 4 оказывает стационарную и диспансерную психиатрическую помощь мигрантам, иногородним и иностранным пациентам, а также лицам, утерявшим гражданство, прописку, жилье в связи с социальной беспомощностью, приобретенной в результате психического расстройства. За 60 лет существования наработаны уникальные методы ведения этих сложных пациентов, сформированы надежные отношения с консульствами и посольствами иностранных государств, с различными национальными диаспорами, УФМС, пограничными службами, органами МВД, авиа и ж/д перевозчиками, иностранными страховыми компаниями». 

Послание подписали 140 человек. Любопытно, что в то же самое время сотрудники больницы имени Скворцова-Степанова тоже искали работу из-за сокращения штатов и наведывались, в том числе, в больницу на Лиговском. Реорганизацию обоих лечебных учреждений завершили только к началу 2017 года, когда перевели больных и оформили медиков больницы №4, пожелавших работать в клинике имени Скворцова-Степанова.

Не исключено, впрочем, что решение о том, для чего теперь будет предназначено здание бывшей больницы № 4, уже вызрело в соответствующих органах, и дело за малым — его оформить. Еще в феврале 2017 года в комздраве и в епархии начали говорить, что здание передадут под так называемое учреждение сестринского ухода, курируемое епархией. Назвать его могут, как тогда сообщалось, «Домом милосердия». Работать оно, скорее всего, будет бесплатно, согласно порядкам, выработанным в уже существующей Епархиальной больнице святой блаженной Ксении Петербургской, которая была основана на территории Александро-Невской лавры в 1990 году. В эту клинику на 35 коек можно попасть верующим – по рекомендации настоятеля своего храма. Специализируется она на реабилитации и социальной адаптации пожилых пациентов и паллиативной помощи. По оценкам комздрава, в здании на Обводном после консервации и реконструкции можно будет разместить не более 100 коек аналогичного учреждения сестринского ухода. 

Крестовоздвиженский казачий собор недавно появлялся в СМИ в связи с акцией, призванной «защитить честь Государя от клеветы «наследников» кровавых вурдалаков, ритуально убивших царственных страстотерпцев 100 лет назад и теперь ехидно глумящихся над их памятью в лживом фильме «Матильда». Так описали организаторы цель молитвенного стояния, прошедшего на территории храма 1 августа. Судя по фото, настоятель храма принял в нем самое активное участие. И заявил, что «тогда царя расстреляли, а сегодня порочат».

«Петербург всегда привлекал, помимо трудовых мигрантов, людей с бредовыми расстройствами и неустойчивой психикой, – писали врачи-психиатры в 2015 году в открытом письме Путину. – В связи с нарастанием социальной напряженности в обществе и сложной экономической ситуацией в стране, приток лиц с психическими нарушениями вырос за последние 2-3 года в несколько раз». Бывший главврач больницы № 4 Михаил Бурдуковский, узнав о ее ликвидации, предлагал создать на ее базе гериатрическое отделение для помощи страдающим старческим слабоумием. Но получил в комздраве отказ. А мигрантов, стекавшихся сюда, теперь переправляют в клинику Скворцова-Степанова; по крайней мере так было обещано при объединении.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (39)
plussa
18 октября 2017 г. 21:39
Деревенский: Щас,размечтались.
Максим Стечкин
18 октября 2017 г. 21:38
perekuz: Теперь это синонимы.
Деревенский
18 октября 2017 г. 21:37
plussa: Дык мне фиолетово, лишь бы РПЦ налоги платило как обычное коммерческое предприятие.
perekuz
18 октября 2017 г. 21:35
azul: Пристроить ясли и тоже отдать.
perekuz
18 октября 2017 г. 21:32
Как-то в статье объединили молитвенное стояние и бредовое состояние. Что-то в этом есть.
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