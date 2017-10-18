Финны накормят петербуржцев форелью

Лишившись возможности поставлять рыбу в Россию из-за эмбарго, европейские предприниматели хотят выращивать ее здесь самостоятельно. Проект первопроходца Finnforel может стать одним из самых крупных в стране.

Финская компания Finnforel инвестирует 80 млн долларов в производство радужной форели в России. Об этом в ходе форума «Открытые инновации» «Фонтанке» рассказал советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, выступающий соинвестором проекта. Дефицит свежей рыбы, возникший после введения эмбарго, никуда не делся, признают эксперты. Однако успех предприятия будет зависеть от того, будет ли его продукция по карману потребителю.

Завод по выращиванию радужной форели может заработать в начале 2019 года. По словам Пекки Вильякайнена, в ноябре Finnforel запустит тестовое производство в финском городе Варкаус. Если проект окажется успешным, в России планируется построить ферму в пять раз большей мощности – 5 тысяч тонн форели в год.

В качестве площадки рассматривается Новгородская область – сообщалось, что власти региона предложили инвестору несколько площадок в Валдайском, Окуловском, Мошенском и Маревском районах. «Нужны гарантии, что на участке будет достаточно воды. Если все получится, планируем подписать контракт в феврале 2018 года», – рассказал Пекка Вильякайнен. Еще примерно год уйдет на строительство.

Сумма инвестиций в проект уточняется, но, по приблизительным оценкам, составит 80 млн долларов (более 4,5 млрд рублей по курсу на 18 октября 2017 года). Планируется, что половину средств вложит российский партнер. Он уже найден, но его имя не раскрывается. Также планируется привлечь российских и финских инвесторов.

По данным реестра финских компаний, Finnforel была зарегистрирована в 2015 году. В числе совладельцев компании Huutokosken Arvo-Kala Oy/Arvo-Tec Oy, специализирующаяся на создании рыбных ферм, поставщик рыбной продукции Tukkuheino Oy, а также консалтинговая компания AII Corporation, выступающая в качестве инвестора.

По словам Пекки Вильякайнена, который является членом правления AII Corporation и значится председателем правления Finnforel, поставлять свежую рыбу планируется в том числе в Москву и Петербург. Проект будет предельно высокотехнологичным, производство не будет наносить ущерба окружающей среде, говорит предприниматель.

Предприятие Finnforel в Варкаусе будет самым большим подобным проектом для Финляндии. По данным финских СМИ, его мощность (1 тыс. тонн в год) составит десятую часть от всего объёма радужной форели, которая выращивает в Суоми, и 2,5% всего объема потребления. До нее на том же участке работала компания Savokala Oy, которая планировала экспортировать рыбную продукцию в Россию, но обанкротилась, не успев начать поставки.

Проект финских предпринимателей грандиозен и по российским меркам. По данным Федерального агентства по рыболовству, в год россияне съедают примерно 100-150 тыс. тонн форели и семги. Это в 2-3 раза меньше, чем до введения эмбарго (300 тыс. тонн в год).

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