Песков: Собчак придется набираться опыта в политике с нуля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике.

«Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — заявил Песков телеканалу «Дождь».

Он отметил , что «Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции» — она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны.

Собчак 18 октября заявила о своем желании стать кандидатом на выборах 2018 года.