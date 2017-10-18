Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед русскими женщинами

Американец Башир Ягами, более известный как Dizaster, принёс извинения русским девушкам за то, что во время рэп-баттла с Оксимироном назвал их пригодными только для секс-услуг. А саму словесную дуэль, по собственному признанию, он проиграл.

«Я думаю, Oксимирон победил в этом баттле. Как и всегда. Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия», – рассказал он в интервью порталу Buro 24/7, опубликованном 18 октября.

Несмотря на то, что Оксимирон строил панчи на чужом языке, он, по мнению американца, достойно провёл свой первый баттл на английском. К тому же, как заметил Dizaster, против россиянина выступил лучший баттл-рэпер в мире (то есть он сам).

«Этого достаточно, чтобы сказать с уверенностью, что он победитель», – сказал Dizaster.

Кроме заслуг противника, он также признал достижения Владимира Путина и заявил, что не прочь научиться «быть таким же крутым», как «самый крепкий орешек в мире». Тем временем, по словам Dizaster, лидерам России и США, в свою очередь, следовало бы взять пример с его совместной работы с Оксимироном, после которой все пишут про «победу России и Америки».

Исполнитель отметил, что именно такого эффекта они и хотели добиться, а сам он никого не оттолкнул своими панчами. Перед россиянками, которых он назвал рожденными только для того, чтобы оказывать сексуальные услуги, – именно ввиду своей оскорбительности подобное заявление возможно в формате рэп-баттла, – он извинился и пообещал до конца года приехать в Россию.