Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября сообщила о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Официальное заявление об этом дочь первого мэра Петербурга сделала на своём Youtube-канале.

«Мне 36 лет и как любой гражданин РФ я могу баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется», – объясняется Собчак, констатируя, что список кандидатов уже много лет не обновляется.

«Уже пять лет вместе с оппозиционерами мы выходим на улицы и требуем перемен. Хочу вернуть возможность проголосовать против всех», – говорит Ксения Анатольевна.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в минувшие выходные Собчак встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорила с ним один на один.

В конце прошлой недели бывший глава «Евросети», а ныне владелец винного бутика Евгений Чичваркин спровоцировал настоящий хайп вокруг слухов о том, что Собчак будет баллотироваться в президенты. С употреблением матерных слов, он очень просил её этого не делать. За журналистку вступились её супруг Максим Виторган и музыкант Сергей Шнуров.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в семье Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы) и историка Людмилы Нарусовой. В 1998 году поступила на факультет международных отношений СПбГУ. В 2000-м Собчак переехала в Москву и перевелась на факультет международных отношений МГИМО. В 2002 году она получила степень бакалавра. В 2004-м – с отличием окончила магистратуру по направлению «политология». Темой диплома будущей медиаперсоны был «Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России».

Свою громкую карьеру на телевидении Собчак начала в 2004 году на просторах шоу «Дом 2». В 2011 году она начала вести передачу «Топ-модель по-русски», но вскоре её заменила модель Ирина Шейк. В 2012 году на экраны вышло ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак». Тогда же она официально объявила об уходе с «Дома-2». В октябре 2014-го она стала главным редактором журнала о моде L’officiel.