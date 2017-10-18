В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады

Киевская полиция начала штурм палаточного городка, разбитого у Верховной рады Украины в ночь на 18 октября. Появились данные о том, что против протестующих применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.





Как передает УНИАН, полицейские атаковали несколько палаток на улице Грушевского со стороны пересечения с Шелковичной улицей. Газ им пришлось применить в ответ на оказанное сопротивление. Среди пострадавших от газа оказался депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев, после этого полиция приостановила наступление.

Митинг в центре Киева состоялся 17 октября. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

Во вторник около Рады, по данным СМИ, собралось около шести тысяч человек. Вечером между силовиками и активистами произошла стычка. В ней, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. По факту случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело.

До среды, с ночевкой, палатками и теми же требованиями, у Рады осталось примерно 200 человек.

В среду комитет Верховной рады поддержал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.