На козырьке многоэтажки на Комендантском нашли мертвеца

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, тело которого обнаружили в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», человека на козырьке дома 17 по Комендантскому проспекту заметили вечером 18 октября. По предварительной информации, мужчина был уже мёртв. Прибывшие на место спасатели спустили на землю его тело.

На месте продолжают работать полицейские, которые выясняют, что предшествовало трагедии.