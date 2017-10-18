Петербуржцам показали, как их прокатят

В Экспофоруме 18 октября открылась выставка SmartTRANSPORT, где производители представили новые модели, которые могут выйти или уже точно выйдут на улицы Петербурга.

Гвоздем программы стал трамвай «Чижик», он будет обслуживать сеть в Красногвардейском районе, которую строит Транспортная концессионная компания.

Пассажиравтотранс представил электробус "Волгабас-5270Е". Ранее он не испытывался в России, с понедельника его начнут тестировать на маршруте № 7. Запас хода с пассажирами и включенным климат-контролем составляет 20 км, все работает от литий-железофосфатных аккумуляторов. В салоне автобуса также презентовали новую систему активации билета «Подорожник». Сейчас, даже если пополнить билет через интернет, активировать его можно только с помощью визуализатора в метро. Теперь эта опция будет доступна и на автобусных маршрутах, необходимо будет приложить «Подорожник» к валидатору, отмеченному логотипами платежных систем. Тестировать систему начнут с ноября на маршрутах №7 и 157.

Горэлектротранс продемонстрировал технический облик трамвая на основе водородного топливного элемента. Принцип в том, что за счет реакции водорода с кислородом вырабатываются электроэнергия и дистиллированная вода. Соответственно, отпадает необходимость в контактной сети, кабельной, а также строительстве подстанций. Воду отводят в канализацию. Стоимость трамвая при использовании водородной батареи вырастет примерно на 30%.

На стенде предприятия также показан комплекс предрейсового контроля водителя, с помощью которого врач может на удалении анализировать состояние сотрудника и выявлять отклонения от ранее определенной нормы.

Из последних городских приобретений на выставке можно вблизи посмотреть на троллейбус с увеличенным автономным ходом производства «Тролза». «Фонтанка» подробно писала об этих машинах, город закупает 115 штук за 2 млрд рублей, среди них будут и троллейбусы «Белкоммунмаша». ООО ПК «Транспортные системы» показало двухсекционный трамвай под названием «Богатырь». Три таких уже приобрел Горэлектротранс. Кроме того, на выставке есть несколько ретро-моделей общественного транспорта. Продлится она с 18 по 20 октября.