Шувалов: Цель развития РФ — чтобы русский мог быть счастливее американца

Трудолюбивый россиянин с высшим образованием к 2024 году сможет догнать и перегнать абстрактного американца по уровню счастья. Такие горизонты 18 октября обрисовал первый вице-премьер Игорь Шувалов на фестивале молодежи и студентов.

«Цель номер один — это чтобы при завершении следующего политического цикла, это 2024 год, любой, кто обладает базовым высшим образованием и способностью трудиться, мог чувствовать себя более счастливым, чем в США», — цитирует Шувалова «Лента.ру» по РИА Новости. Напомним, в 2024 году пройдут очередные выборы президента.

Отметим, по данным Центра мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, почти 45% работающих россиян не понимают цели и смысла экономической политики правительства. Представляют действия государства в экономике только 47% граждан.

В августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты соцопроса, согласно которому около 84% россиян считают себя счастливыми.

Ранее, в апреле, по данным ВЦИОМ, доля граждан РФ, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85%.