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18.10.2017 17:40

В Новоселье состоится День Новосёла

В Новоселье состоится День Новосёла
УК “Новоселье”

22 октября УК «Новоселье» организует праздник для жителей проекта  "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала «Гамма». 

Вместе с жителями нового квартала "Гамма" на праздник приглашаются жители кварталов "Альфа" и "Бета".

Мероприятие станет прекрасным поводом завести новых друзей и знакомых среди своих соседей, отдохнуть от городской суеты и просто хорошо провести время. 

Для гостей будет оборудована специальная фотозона, зона кейтеринга. У присутствующих будет уникальная возможность поучаствовать в мастер-классе "Гигантские оригами". А  представители магазина К-Раута расскажут о всех тонкостях ремонта. 

Кроме того на празднике запланирована работа благотворительного фонда Е3 Group

Мероприятие состоится 22 октября с 11.30 до 14:00  у жилого корпуса "Гамма".


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Новости компаний
УК “Новоселье”
18.10.2017 17:40

В Новоселье состоится День Новосёла

22 октября УК “Новоселье” организует праздник для жителей проекта "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала “Гамма”
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18.10.2017 11:06

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Петербуржцам показали, как их прокатят

скриншот с сайта youtube

В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады

Фото: pixabay.com

Куда движется "недвижка"?

Новости компаний
УК “Новоселье”
18.10.2017 17:40
В Новоселье состоится День Новосёла
22 октября УК “Новоселье” организует праздник для жителей проекта "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала “Гамма”
ГК «Эталон»
18.10.2017 11:06
Аккредитованы корпус 8.1 квартала «Галактика» и корпус 4 ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» и введенный в эксплуатацию корпус 4 жилого комплекса «Самоцветы», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Петербургская строительная компания
17.10.2017 15:23
Комплекс LIKE планируют сдать раньше срока
Петербургская строительная компания объявила о переносе срока сдачи комплекса LIKE c IV квартала 2020 на III квартал 2019 года
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