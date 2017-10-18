В Новоселье состоится День Новосёла

22 октября УК «Новоселье» организует праздник для жителей проекта "Новоселье в "Новоселье": встречаем Гамму". Мероприятие приурочено к выдаче ключей жителям недавно сданного квартала «Гамма».

Вместе с жителями нового квартала "Гамма" на праздник приглашаются жители кварталов "Альфа" и "Бета".

Мероприятие станет прекрасным поводом завести новых друзей и знакомых среди своих соседей, отдохнуть от городской суеты и просто хорошо провести время.

Для гостей будет оборудована специальная фотозона, зона кейтеринга. У присутствующих будет уникальная возможность поучаствовать в мастер-классе "Гигантские оригами". А представители магазина К-Раута расскажут о всех тонкостях ремонта.

Кроме того на празднике запланирована работа благотворительного фонда Е3 Group

Мероприятие состоится 22 октября с 11.30 до 14:00 у жилого корпуса "Гамма".