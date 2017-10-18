Петербург потеряет миллиард рублей из-за изменения налогового законодательства

Петербургский бюджет потеряет миллиард рублей из-за изменения российского налогового законодательства. Соответствующие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту о новых льготах крупным предприятиям. Документ утвердили в первом чтении на заседании ЗакСа 18 октября.

Согласно принятым в Москве поправкам к Налоговому кодексу РФ, ставка на налог на прибыль была увеличена на 1%. При этом региональным властям разрешили на столько же снизить налоговую ставку. Такие изменения для крупных предприятий и решили произвести в Петербурге. После принятия законопроекта для компаний налог на прибыль не изменится, однако городской бюджет в итоге получит на 1 млрд рублей меньше — теперь эти деньги уйдут в федеральный бюджет.

Налоговая льгота будет действовать для предприятий с численностью работников свыше 400 человек, а средняя заработная плата находится на уровне 81 тыс. 900 рублей в месяц и выше. Также послабление распространится на организации с более чем 100 работниками, где зарплата в среднем составляет от 140 тыс. 400 рублей в месяц.