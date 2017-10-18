Генпрокуратура: Поклонская пожаловалась на «Матильду» 43 раза

В Генеральной прокуратуре России получили два новых обращения от экс-прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской с требованием проверить фильм «Матильда». В надзорном органе подсчитали: количество её жалоб на ещё не вышедшую в прокат картину перевалило за сорок.

Как сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры, Поклонская добивалась проверки ленты режиссёра Алексея Учителя 43 раза. Обращаться в Генпрокуратуру и напрямую к её главе Юрию Чайке она начала с декабря прошлого года.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в ответ на вопрос журналистов заявил, что 41 жалоба уже «всесторонне изучена»: ни одна из претензий подтверждения не нашла.

«Прокуратура не выявила нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма «Матильда», – сказал Куренной.

Речь в последних двух запросах, по словам представителя ведомства, вновь идёт о финансировании картины. В Генпрокуратуре пообещали рассмотреть их в установленном порядке.

Только письменными жалобами депутат не ограничивается. Накануне Поклонская записала видеообращение к Юрию Чайке, в котором требует отобрать у «Матильды» прокатное удостоверение и признать ленту «экстремистским материалом».