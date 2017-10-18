Убийцу всеволожского регистратора Захаровой нашли мертвым в «Крестах»

Самого молодого из осужденных за убийство регистратора Росреестра Всеволожского района Натальи Захаровой нашли мертвым в камере следственного изолятора "Кресты" в Петербурге днем 17 октября. На прошлой неделе суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

По информации 47news, 28-летний Вадим Харватов находился в четырехместной камере, где также были еще три человека. Во вторник утром сокамерников Харватова увезли на следственные мероприятия и в суд. При дневном обходе одного из убийц Захаровой нашли мертвым.

Защищавшая Харватова адвокат Маргарита Платонова подтвердила смерть подзащитного.

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