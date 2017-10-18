Конституционный суд рассмотрит дело о пенсиях в Крыму

Пенсии некоторых крымчан снизились после присоединения полуострова к России. Такой вывод можно сделать из нового дела, принятого к рассмотрению Конституционным судом.

Сведения о разбирательстве отражены в графике КС, обновлённом 17 октября, передаёт журналист «Фонтанки». Заявителем выступил крымчанин Юрий Шокур, бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы. Мужчина в 2014 году уволился из Государственной пенитенциарной службы Украины по возрасту, затем недолго проработал в российском ФСИН и снова ушёл на пенсию. Однако выплаты ему значительно снизились – с 37 до 27 тыс. рублей.

Это случилось из-за того, что сначала пенсия определялась, исходя из подписанного в марте 2014 года президентского указа «О мерах господдержки граждан, являющихся получателями госпенсии на территории республики Крым и Севастополя». А затем её пересчитали на основании принятого в декабре 2014 года закона «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории республики Крым и Севастополя».

Заявитель считает, что ситуация неконституционна. «Повторное поступление на службу не должно иметь своим результатом снижение размера пенсионного обеспечения», – отмечает он. «Применение оспариваемых законов не соответствует принципам правовой определённости, справедливости и поддержания доверия к действиям государства», – добавляет Юрий Шокур.

Дата рассмотрения дела в КС пока неизвестна, докладчиком на слушании выступит зампредседателя Конституционного суда Ольга Хохрякова.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году. При присоединении полуострова декларировалось, что размеры пенсий и иных социальных выплат для крымчан сохранятся.