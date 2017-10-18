СК: «Пьяный мальчик» был трезвым

Следователи пришли к выводу, что эксперт взял кровь у погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего Алёши Шимко с нарушением. Как сообщает пресс-служба ведомства 18 октября, неправильный забор крови привёл к её загрязнению спиртообразующей микрофлорой.

СКР предъявил обвинение в халатности врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову. Именно по результатам его экспертизы был сделанн вывод, о том, что мальчик, погибший в результате ДТП, был состоянии сильного алкогольного опьянения. После шокирующего заявления, экспертизу провели 18 специалистов из разных государственных учреждений.

«Результаты позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов производства судебно-медицинских экспертиз. Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом. Это привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения», – говорится в официальном заявлении ведомства.

По этой причине в кровяном образце Алёши был найдет этанол в количестве 2,7 промилле. Кроме того, в следственном комитете отмечают, что Клейменов должен был знать, что такая концентрация алкоголя в крови мальчика соответствует состоянию комы. Для подтверждения или исключения факта употребления алкоголя при жизни нужно было провести биохимическое исследование. Этого сделано не было.

«Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты», – сообщают следователи.

Заявление СКР резюмировано тем, что погибший шестилетний ребёнок было здоров.