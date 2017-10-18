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18.10.2017 17:06

Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН

Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН
«Арсенал-Недвижимость»

Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены  во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН).

25 сентября 2017 года комиссию прошёл дом №11, на данный момент ведутся работы по устранению замечаний. Сотрудники ГАСН проинспектировали и дом №14, где в свою очередь также исправляются мелкие недочеты.

В доме №9 ЖК «Солнечный» ведутся работы по устройству стяжек, готовность работ составляет 10%. В корпусе 11 проводится отделка фасада и внутренние работы. 

Стоит отметить, что на данный момент уже сданы корпуса №№1-8, 13, 15.

С 1997 года группа компаний «Арсенал-Недвижимость» ведет строительство жилья ценового сегмента эконом- и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Основное территориальное присутствие компании сосредоточено в Ленинградской области: Новом Девяткино, Мурино, Кудрово и Буграх. ГК построила и передала своим клиентам свыше 350 000 кв. метров жилья – т. е., порядка 8 000 квартир.

Справка о компании «Арсенал-Недвижимость»


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«Арсенал-Недвижимость»
18.10.2017 17:06

Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН

Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
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18.10.2017 17:06
Два объекта в ЖК «Солнечный» прошли комиссию ГАСН
Два дома в ЖК «Солнечный» от застройщика «Арсенал-Недвижимость», которые расположены во Всеволожском районе Ленинградской области, посёлке Мурино прошли комиссию Службы государственного строительного надзора (ГАСН)
Компания «Арсенал-Недвижимость»
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Квартиры в ЖК “Солнечный” можно приобрести по ипотечной ставке 6,25% годовых
У клиентов ГК “Арсенал-Недвижимость” появилась возможность приобрести квартиры с отделкой от застройщика по сниженной ипотечной ставке
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18.10.2017 12:04
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