Глава Минтруда призвал молодых трудоголиков подумать о семье и детях

Глава Минтруда Максим Топилин призвал молодых людей не зацикливаться на карьере с образованием и найти время подумать о семье и продолжении рода.

Как пишет «Газета.ru», об этом 18 октября заявил участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Если вы будете думать, что сначала – образование, работа, квартира, а потом семья, то я боюсь, что следующее поколение вам потом за это «спасибо» не скажет», — сказал Топилин.

По словам министра, получать образование и уделять внимание карьере нужно, но нельзя при этом полностью отказываться от планов по рождению детей.

«Мне кажется, последнее время в мире сложилось общее понимание, что мир меняется, и молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока они не получат хорошее образование. Но, как мне кажется, молодые люди, в том числе, должны задуматься над тем, что все-таки нельзя противопоставлять семейные ценности работе, образованию», — отметил он.

Топилин добавил, что работу и семью нужно совмещать.

Ранее сообщалось, что падение рождаемости наблюдается практически во всех регионах России.