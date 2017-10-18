Минобрнауки предложил внести в закон ежегодные тесты учащихся на наркоманию

Министерство образования и науки предложило законодательно закрепить ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики.

Проект приказа Минобрнауки о внесении изменений в порядок проведения социально-психологического тестирования учащихся, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 18 октября.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящий момент подобные проверки уже «фактически осуществляется ежегодно».

Социально-психологическое тестирование, говорится в проекте приказа, планируется проводить «начиная с уровня основного общего образования», то есть с пятого по девятый классы.

Проверки учащихся на употребление наркотиков в России введены с 2014 года. Они могут включать в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медосмотры. Приказом Минздрава закреплено, что осмотры проводятся ежегодно. Периодичность социально-психологического тестирования в действующем законодательстве не закреплена.