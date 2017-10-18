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18.10.2017 16:38

Познер рассказал, почему не приглашает на интервью Ходорковского

Телеведущий Владимир Познер рассказал журналисту Юрию Дудю о том, почему не позвал на свою передачу бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, оппозиционера Алексея Навального и сатирика Виктора Шендеровича.

Интервью с Познером опубликовано на Youtube 18 октября. В рамках беседы с Познером Дудь поинтересовался у телеведущего, почему тот не зовёт к себе Ходорковского. На это интервьюер ответил, что, когда экс-глава ЮКОСа вышел из колонии, тот собирался пригласить его на беседу.

«Когда он вышел, то сделал заявление, что больше политикой не занимается. Я позвонил Пескову (пресс-секретарь президента РФ. – Прим. ред.) и спросил: "Как вообще?.. Я бы хотел пригласить Ходорковского. Понимаю, что вопрос будет обсуждаться на самом верху". На это был ответ, мол, почему бы и нет», – рассказал телеведущий.

Далее, по его словам, Ходорковский изменил свою позицию и начал делать политические заявления.

«Когда я перезвонил, мне сказали: "Владимир Владимирович, человек сказал одно, а потом сделал другое". И я сразу понял, что нет», – вспомнил Познер.

Объясняя свой однозначный вывод после разговора с Дмитрием Песковым, телеведущий отметил, что у него с пресс-секретарём президента отношения неофициальные.

«Он не может мне разрешить или не разрешить, но может дать совет. Особенно основываясь на том, что он знает какие-то вещи. Я как раз пользуюсь этим», – сообщил Познер.

Кроме того, по словам автора передачи на Первом канале, к нему в эфир не попадут ни Навальный, ни Шендерович. И с тем, и с другим, считает телеведущий, по меньшей мере, спорить не о чем.

К слову, в августе Дудь брал интервью у Ходорковского. Последний в рамках диалога заявил, что возможная победа Алексея Навального на президентских выборах приведет «к тяжелым временам для России».

Справка:

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. Бизнесмена и его делового партнера Платона Лебедева обвинили в хищении имущества и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году суд признал их виновными и приговорил к восьми годам лишения свободы. В том же году стало известно о «втором деле ЮКОСа». Ходорковского и Лебедева обвинили в хищении нефти у компании и отмывании выручки с ее продажи. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии. С учетом приговора по первому делу и уже отбытому сроку бизнесмены должны были выйти на свободу в 2017 году, но Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным и освободился в 2013-м. Лебедев оказался дома чуть позже - в январе 2014 года.


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