Познер рассказал, почему не приглашает на интервью Ходорковского

Телеведущий Владимир Познер рассказал журналисту Юрию Дудю о том, почему не позвал на свою передачу бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, оппозиционера Алексея Навального и сатирика Виктора Шендеровича.

Интервью с Познером опубликовано на Youtube 18 октября. В рамках беседы с Познером Дудь поинтересовался у телеведущего, почему тот не зовёт к себе Ходорковского. На это интервьюер ответил, что, когда экс-глава ЮКОСа вышел из колонии, тот собирался пригласить его на беседу.

«Когда он вышел, то сделал заявление, что больше политикой не занимается. Я позвонил Пескову (пресс-секретарь президента РФ. – Прим. ред.) и спросил: "Как вообще?.. Я бы хотел пригласить Ходорковского. Понимаю, что вопрос будет обсуждаться на самом верху". На это был ответ, мол, почему бы и нет», – рассказал телеведущий.

Далее, по его словам, Ходорковский изменил свою позицию и начал делать политические заявления.

«Когда я перезвонил, мне сказали: "Владимир Владимирович, человек сказал одно, а потом сделал другое". И я сразу понял, что нет», – вспомнил Познер.

Объясняя свой однозначный вывод после разговора с Дмитрием Песковым, телеведущий отметил, что у него с пресс-секретарём президента отношения неофициальные.

«Он не может мне разрешить или не разрешить, но может дать совет. Особенно основываясь на том, что он знает какие-то вещи. Я как раз пользуюсь этим», – сообщил Познер.

Кроме того, по словам автора передачи на Первом канале, к нему в эфир не попадут ни Навальный, ни Шендерович. И с тем, и с другим, считает телеведущий, по меньшей мере, спорить не о чем.

К слову, в августе Дудь брал интервью у Ходорковского. Последний в рамках диалога заявил, что возможная победа Алексея Навального на президентских выборах приведет «к тяжелым временам для России».