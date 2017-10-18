«Ленинград» выпустил клип на песню про выборы, скрепы и Навального

Группа «Ленинград» выложила на YouTube новый клип, снятый режиссером «Экспоната» и «В Питере — пить» Анной Пармас. Нынешнее видео, снятое на песню «Кандидат», повествует о «краткой и четкой» предвыборной программе, в которой фигурируют, говоря строгим языком протокола, незаконные способы обогащения и спиртные напитки.

«Далеки от народа все эти — что Навальный, что Путин, что Трамп!» – декларирует лирический герой, решая выдвинуть собственную кандидатуру на выборах.

При этом фоном для этой истории становится видео из жизни провинциального городка Мухино, отмечающего собственное 1070-летие (его роль «исполнил» Ломоносов). Ну и, как водится у Сергея Шнурова, во время гулянья во весь рост проявляются моральные качества его участников, способных и интимом в переносной кабинке туалета заняться, и кота на шашлык пустить. А «вишенкой на торте» становится известие об аресте мэра.