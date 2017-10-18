В 25 гектаров на Лиговском инвестируют 40 миллиардов

Жилые кварталы, общественно-деловая застройка и парковая зона появятся на двадцати пяти гектарах во Фрунзенском районе Петербурга. Московский застройщик Glorax Development заявил о начале реализации проекта Ligovsky City.

Как сообщили в пресс-службе компании 18 октября, инвестиции в строительство составят около 40 миллиардов рублей. Возводить жилые дома, коммерческие площади, семь детских садов, четыре школы и поликлинику будут на Лиговском проспекте, 232, и Лиговском, 271, где на пяти с лишним гектарах появится более 180 тысяч квадратных метров недвижимости.

На участке площадью 1,6 га на улице Тосина построят более 40 000 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих помещений. Выход на строительную площадку намечен на 4-й квартал 2018 года.

Также на прошлой неделе московский застройщик получил право на выкуп участка площадью 18 га на Лиговском проспекте, 240, за 1,1 млрд рублей.

Территория во Фрунзенском районе в 2016 году была выбрана администрацией города в качестве одной из трех пилотных для участия в конкурсе «Серый пояс. Преобразование».

Победитель конкурса – голландское бюро «MLA+». Проект развития территории, предложенный голландцами, объединяет несколько кварталов, для каждого из которых предполагается создание уникальной среды со своими функциями.