Рогозин предложил ограничить закупки импортного программного обеспечения

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 18 октября предложил ввести запрет на закупку для госнужд импортного программного обеспечения без раскрытия исходных кодов. Он назвал текущее положение вещей «играми» и сравнил их с затаскиванием в дом «бомбы».

«Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы, мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами», – цитирует НТВ заместителя председателя правительства.

«Все эти игры закончатся очень плохо. По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений», – заявил Рогозин.

Ранее сегодня министр связи посоветовал российским спецслужбам побеспокоиться о таких сервисах и компаниях, как WhatsApp, Viber, Facebook и Google.