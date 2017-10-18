После стихотворения о сожжённой еретичке СК вступился за атеистов

Ироничные стихотворения о не верящей в бога учительнице, костре и возвращении инквизиции обернулись для кубанского поэта-любителя уголовным делом по «экстремистской» статье. Региональный Следком разглядел в строчках оскорблённые чувства «еретички».

«Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу «атеисты», – пишет на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

Как он рассказал «Открытой России» 18 октября, фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства стал 42-летний токарь из Краснодара. Поводом для этого якобы стали два стихотворения, которые мужчина опубликовал в паблике во «ВКонтакте». По словам адвоката, в конце лета внимание власти к стихам привлёк один из читателей.

Творчество поэта отправили на экспертизу, и в итоге силовики согласились – ненависть и вражду произведения возбуждают. Предполагается, что речь идёт о стихотворении «Еретичка», которую «потащили в очищающий костёр» за отсутствие веры в бога.

Адвокат краснодарца отметил «Медузе», что стихотворение – троллинг, высмеивающий существующую практику уголовного наказания за оскорблённые чувства верующих. Его подзащитный, якобы поправший достоинство атеистов, также недоумевает.

«Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов», – заявил он.

Тем временем региональный СК сообщает, что «по версии следствия, в мае этого года мужчина разместил в социальной сети стихотворение экстремистского содержания». В тексте, по данным ведомства, были высказывания, «смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям» к определённой группе лиц, исходя из их отношения к религии.