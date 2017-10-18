Фонд капремонта в Петербурге наделят функциями застройщика

Принципы организации капитального ремонта изменят в Петербурге. Законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания 18 октября.

Согласно документу, Фонд капитального ремонта будет наделён функциями застройщика для самостоятельной подготовки проектной документации. Ранее этим занимались частные компании.

Законопроект поддержали оппозиционные депутаты. По их мнению, однотипные дома можно будет ремонтировать по одним и тем же проектам, что позволит сэкономить средства.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости возобновить программу «Фасады Петербурга», по которой во времена губернатора Валентины Матвиенко были отремонтированы ряд исторических зданий. Предполагается, что для этого также примут изменения в программу и нормативные акты о капремонте.