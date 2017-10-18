Министр связи рекомендовал спецслужбам побеспокоиться о WhatsApp, Facebook и Google

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров 18 октября высказал мнение, что у спецслужб должно возникать больше вопросов к работе таких компаний и сервисов, как Whats App, Viber, Facebook и Google. Чиновник полагает, что они в отличие от мессенджера Telegram не так активно выполняют работу в рамках «пакета Яровой».

«Наверно, после публичной дискуссии между «Телеграмом» и Роскомнадзорм тема «Телеграма» у нас как- то выделена маркером. Я бы, честно говоря, больше беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков, как Whats App, Viber, Facebook, Google», – цитирует Никифорова «Интерфакс».

«Они как-то все время остаются за кадром, но к ним, мне кажется, у компетентных органов гораздо больше даже вопросов», – сказал министр журналистам.

«Я считаю, что проблем этих там (в названных компаниях) гораздо больше. По крайней мере, мы видим, что компании, такие, как Telegram ведут системную работу и вычищают все каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ. Они ведут борьбу, на это реагируют и это делают», – сказал министр. Он отметил, что о работе Whats App, Viber, Facebook и Google в этом направлении ему ничего не известно.

Напомним, 16 октября мировой суд судебного участка №383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. рублей за отказ от сотрудничества с ФСБ. Владелец мессенджера Павел Дуров платить не согласен.