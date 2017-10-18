Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате 160 миллионов
В рамках уголовного дела в отношении замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова задержана его предполагаемая соучастница.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева (ранее занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России) заподозрена в пособничестве в растрате – ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса.
Напомним, Коршунова обвиняют в крупной растрате с использованием служебного положения. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК. Чиновнику инкриминируют два эпизода преступлений. Как полагает следствие, в результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.