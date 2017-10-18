Госдума приняла закон об упрощении регистрации ИП и юрлиц

Госдума РФ 18 октября приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, упрощающий регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), подающих документы для регистрации в электронном виде через многофункциональный центр (МФЦ). Заявителям не придется ходить за бумагами – их вышлют на электронную почту.

Действующая редакция закона позволяет направлять документы в МФЦ в электронном виде, но подтверждающие регистрацию документы Федеральная налоговая служба выдает в бумажном виде заявителю лично, по почте или через МФЦ. Новый закон позволяет ФНС направлять документы на электронную почту заявителя.

Согласно закону, при предоставлении в МФЦ документов для регистрации центр должен на следующий рабочий день направить их в налоговую инспекцию. После истечения срока, установленного законом для регистрации, ФНС должна направить решение на электронную почту юрлица или ИП, а также в МФЦ.

Заявитель сможет получить в МФЦ подтверждающие регистрацию документы на бумажном носителе.

Законопроект также содержит поправки, направленные на унификацию порядка рассмотрения документов, направляемых в ФНС в электронном виде через МФЦ и в бумажном виде по почте.

Предполагается, что положения законопроекта в части электронного взаимодействия с МФЦ и заявителями вступят в силу по истечении 180 дней со дня опубликования документа.