В Петербурге очередной выходец из «Крыльев Невы» получил срок

Четыре месяца лишения свободы получил житель Краснодара Алексей Медведев за покупку у учебного центра «Крылья Невы» документов, необходимых для допуска к управлению самолетом С-172. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 18 октября фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Медведева признали виновным в коммерческом подкупе. Помимо четырёхмесячного лишения свободы в колонии общего режима, Московский районный суд на два года запретил лётчику управлять воздушным транспортом. Вину свою пилот не признал.

«Фонтанка» уже писала, что, по версии следствия, Медведев через посредницу передал гендиректору «Крыльев Невы» Андрею Кочарыгину 25 тысяч рублей. За это ему было обещано оформление документов о прохождении необходимой для управления частным самолетом подготовки.

В июне этого года всё тот же Московский районный суд признал экс-летчика Андрея Манеева виновным в совершении почти полусотни небезопасных полетов по документам, которые он получил, подкупив руководство учебного центра «Крылья Невы». Как и в случае с Медведевым, суд также посчитал вину Манеева в коммерческом подкупе доказанной. Правда, от наказания за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, бывшего лётчика освободили из-за истечения сроков давности. Несмотря на просьбу обвинения отправить Манеева в колонию на 4 года за коммерческий подкуп, его приговорили к 6 млн рублей штрафа и запрету 2 года управлять воздушным судном.