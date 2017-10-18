«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив

Отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга в Тель – Авив можно по сниженной цене от 6795 рублейв одну сторону, от 15 029 – туда/обратно. Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют.

Прямой рейс в Тель – Авив выполняется по четвергам и воскресеньям.

Тель – Авив – один из самых знаменитых городов Израиля славится своей самобытной кухней, множеством фестивалей и, кончено, достопримечательностями.

Ниже представлены TOП – 5 мест в Израиле, которые нельзя пропустить.

Пляжи

Тель – Авив находится на западном побережье Средиземного моря. Здесь одна из самых лучших набережных мира, которая тянется на несколько километров, заход в воду плавный, а песок – белый.

Иерусалим

Многогранный Иерусалим

Множество тайн хранит в себе и Иерусалим, в нем сосредоточены археологические сокровища, а сам город находится на стыке трех мировых религий. К Стене плача приезжают тысячи паломников, чтобы помолиться у святых мест и положить записку с сокровенными желаниями.

Мертвое море

Курорты Мертвого моря

Соленая вода, лечебные грязи, целебный воздух и многие другие природные особенности этого уникального «моря» дают прекрасную возможность пройти курсы лечения, диагностики или восстановления.

Старый город Яффо

Старый город Яффо

В этой части Тель-Авива, из которого и вырос сам город, множество блошиных рынков, где можно гулять от одной антикварной лавки к другой, а между ними отдыхать в уютных кафетериях за чашечкой кофе. Особенного внимания заслуживает рынок Пишпишим, где можно купить интересные предметы, винтажные вещицы по приемлемым ценам.

Бульвар Ротшильда

Бульвар Ротшильда

Помимо исторических событий, которые происходили на бульваре Ротшильда, эта улица примечательна сама по себе: особняки и небоскребы, музеи и памятники, мозаичные панно и велосипедные дорожки, аллея для прогулок и тенистые деревья, а также дом с привидением.

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