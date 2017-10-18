Петербуржец-конспиратор прикарманил в Пулково конфеты и окорок

Мужчина устраивал целый маскарад, чтобы выносить приглянувшиеся товары из магазинов в аэропорту Пулково. Маскировка не сбила с толку транспортную полицию, с которой пришлось откровенничать петербуржцу.

Как сообщили 17 октября в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, на след предполагаемого похитителя вышли после сообщения одного из магазинов в пассажирском терминале аэропорта, который недосчитался товара. Подозреваемого задержали быстро. Как удалось установить, 49-летний горожанин в течение трех дней проводил время в Пулково, всякий раз представая перед продавцами торговых точек в новом образе. Меняя одежду и головные уборы, он разжился конфетами, детскими игрушками, бейсболкой и полуторакилограммовым окороком. Общая сумма ушедших мимо кассы товаров составила 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что против мужчины уже возбуждены уголовные дела за хищения чужого имущества в метро и в Выборгском районе города. Также он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

В результате петербуржец получил еще одно уголовное дело о краже, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы.