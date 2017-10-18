Мэр Калининграда попросил горожан не бить иностранцев и уехать на время ЧМ-2018

Градоначальник порекомендовал калининградцам в дни проведения чемпионата мира по футболу проявить гостеприимство, избегать драк с иностранными фанатами, а лучше вообще покинуть город.

Об этом глава Калининграда Александр Ярошук попросил горожан в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

«Что делать калининградцам? Быть дисциплинированными, добрыми, никого не бить. Если имеете английский язык — пообщаться с гостями, быть готовыми рассказать о городе; короче, быть гостеприимными», – цитирует высказывание мэра портал «Новый Калининград» 18 октября.

Ярошук заблаговременно предупредил жителей, что проведение матчей ЧМ-2018 заметно осложнит жизнь города: улицы будут переполнены туристами, движение затруднено, а кое-где и вовсе запрещено. Несмотря на то, что логистика уже отработана, мэр заметил, что калининградцам лучше всего оставить город туристам (по его подсчётам, их будет не меньше 100 тысяч) и уехать.

«Отдохнуть на природе», – предложил Ярошук.

По его словам, для этого дни игр (16, 22, 25 и 28 июня, согласно расписанию) могут сделать для горожан выходными.

Перед отъездом мэр посоветовал жителям «навести порядок у себя во дворах».