Медведев исключил из президиума ВАК предполагаемого защитника диссертации Мединского

Российское правительство исключило из состава Высшей аттестационной комиссии Николая Аристера, которого ранее заподозрили в давлении на совет при рассмотрении работы министра культуры РФ Владимира Мединского. Соответствующий документ опубликован 18 октября – за два дня до вынесения ВАК решения по скандальной диссертации чиновника.

Несмотря на то, что документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовали сегодня, утвержден он был 16 октября. Теперь обязанности главного учёного секретаря ВАК, которые ранее возложили на Аристера, будет исполнять завкафедрой криминологии Московского государственного юридического университета Игорь Мацкевич.

Из состава комиссии, кроме Аристера, исключили еще 7 человек.

Предположение о том, что Аристер мог оказать давление на экспертов при решении судьбы диссертации Мединского, было высказано еще год назад. Эту позицию выразили в открытом письме 24 академика и член-корреспондента РАН, а также члены «Клуба 1 июля» (неофициальное сообщество членов РАН).



В начале текущей недели «Новая газета» опубликовала материал, в котором официальные оппоненты Мединского по его диссертации – историки Александр Борисов и Владимир Лавров – заявили, что не имеют никакого отношения к защите научной работы. До этого эксперты высшей аттестационной комиссии называли работу Мединского пристрастной и не сообщающей ничего нового. Однако позже совет ВАК сообщил, что министр культуры получил степень доктора исторических наук с соблюдением всех формальных процедур, а значит, не может быть ее лишен. Окончательное решение по труду Мединского вынесут 20 октября.