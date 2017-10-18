Спикер ЗакСа: С претензиями прокуратуры к главе аппарата разберемся

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал «сделать все в соответствии с законом» в ответ на представление прокуратуры по поводу главы аппарата парламента.

Напомним, после жалобы «Трансперенси Интернешнл» ведомство обратило внимание, что Субботин совмещает свою должность с полномочиями депутата муниципального округа «Петровский», что запрещено законом о гражданской госслужбе.

«С представлением в прокуратуру разберёмся. Сделаем все в соответствии с законом. У меня есть на это большой период», – заявил Макаров журналистам.

Прокуратура внесла представление на имя главы парламента Вячеслава Макарова 3 октября.

До этого из-за аналогичных нарушений мандата в муниципальном округе «Чкаловское» лишилась дочь спикера Марина Лыбанева — она совмещала свои полномочия с должностью заместителя главы Петроградского района. Отказалась от полномочий в том же МО начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина.