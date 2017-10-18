В Петербурге ликвидируют «Западный центр судостроения», созданный по указу Путина

«Западный центр судостроения» (ЗЦС), в который входят крупнейшие петербургские верфи, закрывают по решению внеочередного общего собрания акционеров. О судьбе дочернего субхолдинга «Объединенной судостроительной корпорации» вечером 17 октября сообщил «Балтийский завод».

Ликвидация — часть одобренной правительством России стратегии развития ОСК до 2030, года, говорится в сообщении. Она включает в себя меры «по оптимизации структуры собственности и корпоративной структуры группы ОСК».

Основной задачей субхолдинга было оперативное управление предприятиями: привлечение заказов, решение вопросов кооперации заводов друг с другом и так далее. Судя по порталу госзакупок, в 2017 году центр разместил один единственный заказ на покупку автомобиля BMW представительского класса почти за 2 млн рублей. А годом ранее заказал за 45 млн разработку некоей «автоматизированной системы для общего центра обслуживания обществ группы ОСК». Выручка «ЗЦС» по итогам 2016 года составила 28,5 млн рублей. А чистый убыток — 337 млн. Как теперь будет строиться управление предприятиями ликвидируемого субхолдинга в ОСК обещали сообщить «Фонтанке» позднее.

«Западный центр судостроения» был создан указом президента Владимира Путина в 2007 году одновременно с самой ОСК. В его состав вошли крупнейшие предприятия судостроительной отрасли Петербурга – «Адмиралтейские верфи», «Средне-Невский судостроительный завод», «Северная верфь», «Балтийский завод», «Пролетарский завод», а также предприятия Запада и Центральной России. Офис ЗЦС был расположен в Петербурге.