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18.10.2017 15:27

«Офелия» пролилась над Эстонией чёрным дождём

Копоть от лесных пожаров в Португалии выпала чёрным дождём в трёх регионах Эстонии. Обеспечил аномалию ураган «Офелия», заодно прихвативший и африканскую пыль.
«Офелия» пролилась над Эстонией чёрным дождём
pogoda.delfi.ee

Как передаёт портал Delfi.ee 18 октября, свидетелями необычных осадков накануне стали жители регионов Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа. Перед мрачным явлением небо затянули тучи, и через час после полудня всё погрузилось во тьму. Развеялась она только к вечеру, а на земле после необычного ливня осталась серая пена.

Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк объяснил мрачность осадков тем, что ураган «Офелия» по пути из Атлантики принёс в страну дым и копоть от пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Химический состав чёрной воды неясен.

Метеорологи обещают Эстонии продолжение дождя. Но, по их прогнозам, пугать своим цветом ни он, ни туман больше не будут.

Напомним, ураганом «Офелия» грозили и Петербургу. Но главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что стихия умрёт на подступах к городу, и только её отголоски незначительно повлияют на петербургскую погоду.

«Офелия» пролилась над Эстонией чёрным дождём


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