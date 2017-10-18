СМИ: Турецкие томаты вернутся на российский прилавок через полтора месяца

В первый день декабря в российских магазинах появятся помидоры из Турции. Об этом 18 октября в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил федеральным СМИ сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

На данный момент, по словам чиновника, изменения в соответствующую нормативно-правовую базу проходят этап согласования. Поправки в документе коснутся четырёх предпринимателей, которым разрешат поставлять турецкие томаты в объёме 50 тысяч тонн.

О том, что существует большая вероятность возвращения турецкого продукта на российский рынок, стало известно в середине сентября. Тогда же эксперты заявили, что даже временное возвращение турецкого продукта на отечественные прилавки сильно снизит рентабельность российской тепличной отрасли. Позже в СМИ появилась информация о том, что доступ турецких томатов к России закрыт минимум до 2018 года.