На Октябрьской набережной сносят бетонный завод

Павильон для ремонта машин и бетонный завод сносят в Невском районе Петербурга днем 18 октября. Работы ведет Центр повышения эффективности использования государственного имущества.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, комитет по контролю за использованием городского имущества (ККИ) установил, что данные строения незаконно располагаются в промзоне «Нева» на Октябрьской набережной, 112.

Договор аренды этой территории был заключен в 1996 году с «Территориальной генерирующей компанией №1», однако данный участок в 5,5 тыс. кв. м был исключен из него дополнительным соглашением от 2014 года.

Хозяйственную деятельность на площадке ведет компания «БалтСоюз». Ранее ККИ выдал ей предписание предоставить документы, подтверждающие права на участок, или освободить его до 19 сентября. Добровольно его освободить не пожелали, и выселять «квартирантов» стали принудительно.