Экс-директор ярославского интерната из-за скандала с мочой попала под следствие

После проверки сообщений о жестоком обращении с воспитанниками школы-интерната для детей с особенностями развития следователи возбудили уголовное дело. Бывшему директору учреждения теперь грозит лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области 18 октября, экс-руководителю школы-интерната №7 в Ярославской области вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением.

«По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь директором школы-интерната, применяла к двум учащимся 15 и 16 лет, страдающим заболеванием органов слуха, недопустимые воспитательные меры», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно статье 156 УК РФ ошибка в выборе методов воспитания, которая в том числе «унизила человеческое достоинство», может грозить как 100-тысячным штрафом, так и лишением свободы на срок до трёх лет. Напомним, СМИ писали, что детей с особенностями развития заставили пить мочу, однако директор позднее объяснила журналистам, что подростки демонстративно выпили воды из общего питьевого бака, в который сами же и помочились. После того как инцидентом заинтересовался СК, директора уволили.