В Швеции устроили взрыв у здания полиции
Взрыв у входа в полицейский участок произошел на юге Швеции в ночь на 18 октября. О пострадавших ничего не сообщается.
По данным издания Svenska Dagbladet, инцидент произошел около 01.20 мск в городе Хельсингборг. Взрыв серьезно повредил здание участка и стоящие с ним по соседству.
В полиции назвали случившееся «нападением на общество», но не стали уточнять, квалифицировано ли это по статье о терроризме.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
Entrén till polishuset i Helsingborg har sprängts https://t.co/D237YTkC32 pic.twitter.com/JXdHIxlqsn— Svenska Dagbladet (@SvD) 18 октября 2017 г.