В Швеции устроили взрыв у здания полиции

Взрыв у входа в полицейский участок произошел на юге Швеции в ночь на 18 октября. О пострадавших ничего не сообщается.

По данным издания Svenska Dagbladet, инцидент произошел около 01.20 мск в городе Хельсингборг. Взрыв серьезно повредил здание участка и стоящие с ним по соседству.

В полиции назвали случившееся «нападением на общество», но не стали уточнять, квалифицировано ли это по статье о терроризме.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.