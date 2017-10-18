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18.10.2017 13:45

Российские владельцы точек публичного доступа к Wi-Fi в три раза реже стали нарушать закон

Полторы тысячи нарушителей среди владельцев точек публичного доступа к Интернету за 9 месяцев текущего года выявил Роскомнадзор. Как сообщает пресс-служба ведомства 18 октября, это в три раза меньше, чем в прошлом году.

Специалисты Роскомнадзора вместе с экспертами радиочастотной службы за последние три квартала проверили более 17 тысяч точек доступа по технологии Wi-Fi в общественных местах. Из них с нарушениями закона об обязательной идентификации пользователей работали 1,5 тысячи. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Большинство нарушений было зафиксировано в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. По итогам проведенной работы с начала года составлено 216 протоколов об административных нарушениях в отношении операторов связи», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В остальных случаях публичные точки были организованы абонентами операторов связи, с которыми заключены договоры.

«Территориальные органы Роскомнадзора в таких случаях направляют информацию в правоохранительные органы для принятия мер», – отмечают в пресс-службе.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в протоколе WPA2 (система набора алгоритмов для защиты данных в беспроводных сетях) обнаружены критичные уязвимости. Из-за пробелов системы злоумышленник, который находится в зоне покрытия своей будущей жертвы, имеет возможность читать информацию, которая по сути считается зашифрованной. Результатом подобной атаки может стать принуждение участников сети к переустановке ключей шифрования.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что беспроводной доступ в Интернет в Петербурге появится более чем в половине подвижного состава «Горэлектротранса» в 2018 году.

Справка:

Закон об обязательной идентификации пользователей обусловлен девятью постановлениями, последнее из которых было подписано в 2014 году. Закон требует идентифицировать и сохранять данные пользователей беспроводного Интернета в течение полугода. Ответственность за предоставление доступа к Wi-Fi без идентификации несут операторы связи. В случае несоблюдения закона им грозит штраф — от 30 до 40 тысяч рублей.


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