СМИ: В Москве из-за телефонных террористов эвакуировали три вокзала и библиотеку

Больше полутора тысяч человек в экстренном порядке покинули здания трёх столичных вокзалов после анонимного звонка о якобы заложенных бомбах. По той же причине на вынужденную прогулку отправились и посетители Российской государственной библиотеки (РГБ).

Как сообщила «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс», 18 октября «заминированными» оказались здания Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов. Оттуда в общей сложности вывели 1550 человек. По данным агентства, работу вокзалов временно парализовали телефонные террористы.

Из РГБ на улице Воздвиженка, 3/5, после анонимного звонка о заложенной там бомбе эвакуировали порядка сотни сотрудников и посетителей.

Вокзалы уже проверили – ничего взрывоопасного ни по одному из адресов не нашли. В настоящее время Курский, Ярославский и Павелецкий вокзалы открыты для пассажиров.