СМИ: В Москве из-за телефонных террористов эвакуировали три вокзала и библиотеку
Больше полутора тысяч человек в экстренном порядке покинули здания трёх столичных вокзалов после анонимного звонка о якобы заложенных бомбах. По той же причине на вынужденную прогулку отправились и посетители Российской государственной библиотеки (РГБ).
Как сообщила «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс», 18 октября «заминированными» оказались здания Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов. Оттуда в общей сложности вывели 1550 человек. По данным агентства, работу вокзалов временно парализовали телефонные террористы.
Из РГБ на улице Воздвиженка, 3/5, после анонимного звонка о заложенной там бомбе эвакуировали порядка сотни сотрудников и посетителей.
Вокзалы уже проверили – ничего взрывоопасного ни по одному из адресов не нашли. В настоящее время Курский, Ярославский и Павелецкий вокзалы открыты для пассажиров.
Справка:
> Волна ложных заминирований общественных зданий началась в России с начала сентября. К 7 октября она прокатились по 50 регионам. Первая атака на Петербург пришлась на 14 сентября - тогда тревожные сообщения получили на 31 объекте. Вторая началась 7 октября и растянулась на несколько дней.
ФСБ возбудила уголовное дело и объявила, что установила лиц, причастных к организации волны сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Но задержать их пока не может. Глава ведомства Александр Бортников сообщил, что это российские граждане, которые сейчас находятся за границей.