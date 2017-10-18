За выбивание денег в отделе полиции в Петербурге оперативнику дали условный срок

В Петербурге оглашен приговор бывшему оперуполномоченному Фрунзенского района. За вымогательство 1,7 млн рублей у бизнесмена Павел Гнояник получил условный срок.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда 18 октября, Гнояник работал оперативником 27-го отдела Фрунзенского УМВД. В сентябре 2015 года он воспользовался зарегистрированным в отношении местного коммерсанта материалом проверки о возможном мошенничестве, подговорил знакомого по фамилии Румянцев и вызвал предпринимателя на встречу. Тот приехал, был насильно посажен в автомобиль и отвезен в отдел полиции. Его избили и потребовали 1,7 млн рублей. Бизнесмен выдал сообщникам 770 тысяч и банковскую карту с пин-кодом.

Гноянику вменили превышение полномочий и вымогательство с применением насилия. Фрунзенский суд приговорил его к четырем годам условно. Румянцев получил три года условно.

В пресс-службе Горсуда уточнили, что подсудимые вину признали частично, гражданский иск потерпевшего на 770 тысяч удовлетворен.