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14:46 18.10.2017
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14:16
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18.10.2017 13:18

Главный тренер «Зенита» не смог не согласиться с критикой Путина

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на замечание президента РФ Владимира Путина, которому не понравилось, что в предыдущем матче Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад» Манчини выпустил на поле сразу семь иностранных легионеров.

«Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом», – высказался Манчини 18 октября на пресс-конференции перед очередной игрой с норвежским «Русенборгом».

Манчини также заявил, что абсолютно все футболисты петербургского клуба готовы к новой игре.

Матч Лиги Европы (а в этом турнире, напомним, клубы не ограничены лимитом на легионеров) состоится на стадионе «Санкт-Петербург арена» завтра.

Напомним, Путин высказал критику президенту «Зенита» Сергею Фурсенко во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта 3 октября.


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