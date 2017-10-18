Квартиры в ЖК “Солнечный” можно приобрести по ипотечной ставке 6,25% годовых

У клиентов ГК «Арсенал-Недвижимость» появилась возможность приобрести квартиры с отделкой от застройщика по сниженной ипотечной ставке

Стратегический партнер ГК «Арсенал-Недвижимость» – банк «Дельтакредит» – в рамках специальной программы снизил ставку для покупателей квартир в готовых домах квартала «Солнечный» до 6,25 % годовых.

Минимальный первоначальный взнос в рамках акции может составлять 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 20 лет. Ипотечное кредитование от банка «Дельтакредит» доступно покупателям евро-двухкомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир в готовых домах ЖК «Солнечный». Так, если по акционному предложению приобретать двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м стоимостью примерно 5 млн рублей с первоначальным взносом 25%, ежемесячный платеж составит примерно 28 тысяч рублей.

Крупномасштабный жилой квартал «Солнечный» реализуется на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в поселке Мурино. На территории квартала предусмотрено строительство 13-ти жилых домов, 4-х детских садов и общеобразовательной школы на 1224 учащихся.

Справка о компании «Арсенал-Недвижимость»