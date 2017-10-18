СМИ: Дочки «Ростеха» заподозрили в действиях Siemens угрозу суверенитету РФ

Две дочки «Ростеха» – ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» – подали в Арбитражный суд Москвы встречный иск к Siemens в рамках спора о турбинах для Крыма.

Как сообщает РБК 18 октября, в действиях немецкой компании заподозрили угрозу российскому суверенитету.

Компании «Ростеха» просят признать три пункта договора с «Сименс» ничтожными. Документ касается поставки семи газотурбинных установок SGT5- 2000E, четыре из которых впоследствии, несмотря на европейские санкции, оказались в Крыму. В первом пункте контракта с немцами речь идет о месте поставки. Им должна стать площадка, где базируется строящийся объект, то есть Таманский полуостров Краснодарского края. Конкурс на строительство Таманской теплоэлектростанции (ТЭС), к слову, не проведён до сих пор. Во втором пункте контракта говорится о том, что покупатель обязуется не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма. В третьем – о том, что поставщик не обязан выполнять условия контракта, если они противоречат санкциям, введённым Евросоюзом и США.

Нынешние заявители считают, что все три пункта Siemens включил в договор умышленно, чтобы не допустить поставки оборудования в Крым. По мнению истцов, пункты можно признать ничтожными. В первую очередь, по той причине, что часть сделки «была совершена с целью, противной основам правопорядка». Иными словами, для нанесения ущерба суверенитету и безопасности РФ. Истец считает, что Siemens, включив три пункта в договор, понуждал российскую сторону выполнять санкции. По данным источника, на который ссылается РБК, если суд признает все пункты контракта ничтожными, это не повлияет на доводы Siemens о том, что они не стали бы заключать контракт, зная о поставках оборудования в Крым.