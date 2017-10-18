Москвичи обеспечат Петербург вай-фаем под землей и над землей

Комитет по транспорту и столичная компания «МаксимаТелеком» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области формирования единого городского wi-fi-пространства. Этот оператор уже работает в петербургском метро.

Подписание состоялось 18 октября в ходе Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport 2017.

Ранее «МаксимаТелеком» выиграла конкурс на оборудование сетью беспроводного интернета петербургского метро, а до этого – московского.

К концу сентября интернет заработал на четырех из пяти веток метро, к декабрю оснастят и красную. С момента начала проекта в метрополитене Петербурга компания установила около 300 базовых станций в тоннелях, а сервис стал доступен пассажирам в 145 поездах.

«Максима Телеком» зарегистрирована в Москве. Список ее акционеров скрыт. Среди учредителей компании ранее значилась структура, входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова.