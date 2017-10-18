Директор по сбыту «Силовых машин» уволен после скандала с турбинами Siemens

Генеральный директор петербургского ПАО «Силовые машины», возглавивший предприятие четыре месяца назад после скандала с продажей турбин Siemens в Крым, произвел первые кадровые перестановке в руководстве предприятия.

Как говорится в сообщении завода от 18 октября, «Силовые машины» покинул заместитель гендиректора – директор по сбыту Юрий Суняев. Эту должность получил Алексей Култышев, ранее выполнявший обязанности генерального конструктора. Он начал работать на предприятии в июне 2017 года.

Генеральным конструктором предприятия назначен Александр Ивановский. Он также работает на заводе с 2017 года.

Заместителем генерального конструктора назначен Николай Фокин, до этого возглавлявший опытно-конструкторское бюро ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».

В сообщении «Силовых машин» кадровые изменения объясняются целями «повышения эффективности работы компании, развития инженерного и сбытового блоков, а также усиления позиций на российском и мировом рынках».

Напомним, генеральный директор на «Силовых машинах» сменился в июле. Новым руководителем, вместо задержанного ФСБ и отпущенного под подписку о невыезде Романа Филиппова, стал его заместитель и заведующий кафедрой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Петреня.

Филиппов ушел со своего поста на фоне скандала с разглашением гостайны и передачей турбин Siemens в Крым вопреки санкциям. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.