Арина мечтает дышать самостоятельно

Двухлетняя Арина уже пережила пневмонию, реанимацию, четыре переливания крови, подключение к ИВЛ. Всё это не прошло даром: в результате инкубирования у малышки произошла механическая травма гортани, в результате которой она теперь не может полноценно дышать и есть риск, что может задохнуться в любую минуту. Помочь девочке вернуться к полноценной жизни могут операции, две из которых уже сделаны. На третью у родителей не осталось средств.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать недостающую сумму на операцию для двухлетней Арины.

Акулович Арина, 2 года.

Постинтубационный стеноз гортани. Спасет операция.

Требуется 514 165 руб. Собрано 256 092 руб. Не хватает 258 073 руб.

Арина — улыбчивая и смышленая девочка, второй и очень долгожданный ребенок в семье. Беременность протекала хорошо и точно в срок малышка появилась на свет. Совершенно здоровою девочку выписали домой уже на четвертые стуки. До полутора лет Ариша росла и развилась, как все детки, не считая частых простуд.

В марте 2017 года Арина заболела полисегментарной пневмонией. Болезнь протекала в тяжелой форме, усложнилась деструкцией нижней доли левого легкого. Сутки кроха находилась в отделении реанимации по месту жительства, откуда была доставлены в ДГБ №1. Ребенок был интубирован в течение трех недель. За этот период у малышки развился сепсис и полиорганная недостаточность, понадобилось четыре переливания крови.

Врачи изо дня в день повторяли — у девочки крайне тяжелое состояние, шансов на выздоровление практически нет, вряд ли она будет прежней и сможет узнать своих близких. Родители были в отчаянии, не хотели слушать врачей и мириться с мыслью о возможности потерять свою кроху в любую минуту. «Мы все молились и верили в то, что она обязательно справится с этим недугом и откроет свои ясные глазки. Нам было не важно какой она будет, главное, чтобы осталась жива!» – рассказывают родители Арины.

Произошло настоящее чудо – состояние Арины начало стабилизироваться. Уже через три недели девочку отключили от ИВЛ и прекратили подачу седативных препаратов. Малышка начала потихоньку приходить в себя. Родители круглые сутки дежурили в палате доченьки, и к всеобщей радости Ариша пошла на поправку.

Девочка окончательно выздоровела через две недели, но появилась не проходящее шумное дыхание, стридор. Родителям порекомендовали обратиться к пульмонологу, который ничего не обнаружил и отправил к лору. И тут прозвучал шокирующий диагноз — постинтубационный стеноз гортани. Позже выяснилось, что у малышки механическая травма гортани из-за интубации (ИВЛ), в результате которой сформировалось рубцовое сужение подсвязочного отдела гортани. Поэтому Арина не может полноценно дышать.

В России попытались восстановить дыхательный просвет, но одышка сохранилась. Единственное, что предложили медики — поставить трахеостому. Подобная операция грозила осложнениями по неврологии в виде паралича гортани. Родители не могли пойти на такой риск и приняли решение обратиться в Израиль, где предложили менее травмирующее и рискованное лечение.

На данный момент Ариша с мамой находятся госпитале Dana в Израиле. За прошедший месяц ей сделали две операции, в ходе которых удалили рубец, сужающий дыхательный просвет и провели две процедуры расширения просвета методом бужирования. После последней процедуры неожиданно выяснилась, что необходима третья. Если не провести ее в ближайший месяц, придется ставить трахеостому, что грозит большим риском в таком возрасте. Сейчас малышка находится на поддерживающей гормональной терапии.

Средства родителей исчерпаны. Никто не предполагал, что лечение придется проводить в несколько этапов, поэтому осилить последнюю процедуру семья уже просто не в силах. Для спасения Арины требуется 8 699, 90 долларов США или 514 165 рублей (по курсу Ханты-Мансийского банка Открытие по курсу 58,1 +1).

Половину суммы уже удалось собрать, осталось еще почти столько же. Однако время не терпит – чем быстрее удастся собрать деньги, тем шансы на выздоровление девочки увеличиваются.

О том, как помочь Арине, моно узнать на ее странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/akuklovich_arina/?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=arina.