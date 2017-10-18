Парламент Петербурга прописал правила для городского мусорного оператора

Петербургские депутаты 18 октября приняли в первом чтении законопроект, определяющий полномочия для регионального, то есть городского, мусорного оператора.

В документе прописано, что контроль над сбором, транспортировкой, обработкой, обезвреживанием и утилизацией мусора станет обязанностью компании, которой будет присвоен статус регионального оператора. Она будет выбрана в рамках конкурса. Город подпишет с ней соглашение на срок не менее 10 лет.

Как считают авторы инициативы, проект позволит избавить Петербург от несанкционированных свалок коммунальных отходов, а также сделает саму систему обращения с мусором прозрачной и предсказуемой.

«Столь длительный горизонт планирования позволит оператору работать на перспективу, а значит – тарифы должны стать минимальными. Десятилетний срок соглашения сделает возможным привлечение «длинных» инвестиций в сферу отходов. Разумеется, мы ждем от исполнительной власти и региональных операторов, что эти деньги пойдут в развитие мусоропереработки и реализации принципа 3R (сокращение, повторное использование, утилизация)», – заявил на заседании ЗакСа депутат Денис Четырбок.

Он добавил, что проблема с мусором появилась в стране в 1990-е, когда в страну хлынули импортные товары. Причиной таких последствий, как «полигон Красный Бор или аллергия у детей», стало то, что людей «убедили, что пластик — это хорошо, а стекло — плохо». По мнению депутата, новые правила по обращению с отходами помогут решить экологическую и мусорную проблемы.