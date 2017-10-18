СК сам займется делом лидера «Христианского государства» Калинина

Следственный комитет, а не полиция, будет расследовать уголовное дело о давлении на кинотеатры в связи с премьерой фильма «Матильда». О передаче уголовного дела из одного ведомства в другое 18 октября сообщил Дмитрий Савченко — адвокат лидера незарегистрированной организации «Христианское государство» Александра Калинина.

«Дело для объединения с другим уголовным делом изъято в Следственный комитет, пока неясно, кто, какой следователь будет его расследовать, поэтому мне не дали разрешение пройти в изолятор для общения с клиентом», — заявил юрист на заседании, где рассматривается жалоба на арест Калинина.

Каких-либо подробностей (в какое управление изъято дело и с какими материалами его объединят) Савченко не привел.

Напомним, православный радикал Александр Калинин находится под арестом из-за попытки принудить кинотеатры не показывать скандальный фильм Алексея Учителя. Как считает следствие, лидер «ХГ» и трое его соратников (которые тоже находятся под следствием) письменно требовали у кинотеатров не показывать «Матильду» – картину, которая рассказывает о любовной связи будущего императора Николая II с балериной Кшесинской. Дело возбуждено по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).